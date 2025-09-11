Si è svolta lo scorso 8 settembre 2025, la rappresentazione di “Donne di Troia”, primo capitolo del progetto “Variazioni sul mito” ideato e diretto da Beniamino Biondi all’interno del cartellone “Sinfonie di una Capitale – Giardini Culturali”, nel suggestivo chiostro del Palazzo di Città e davanti l’ingresso del Teatro Pirandello di Agrigento.

La serata ha visto la presenza per i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Costantino Ciulla, il quale ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto, sottolineando l’importanza del teatro di ricerca come strumento di civiltà culturale per Agrigento.

La serata è stata un grande successo: sedie occupate per ogni ordine di posto, numerosi spettatori e turisti che hanno assistito in piedi, e l’entusiasmo che ha accompagnato ogni momento della performance, culminando in un lunghissimo applauso che ha accolto le attrici al termine dello spettacolo con il pubblico in piedi.

La partecipazione è stata eccezionale: un pubblico caloroso e coinvolto ha dimostrato il forte legame tra mito classico e sensibilità contemporanea, valorizzando appieno la rivisitazione teatrale proposta dallo spettacolo.

Le parole del curatore Beniamino Biondi:

“Questa straordinaria risposta del pubblico conferma il potere evocativo del mito e la sua capacità di parlare al presente, pure risuonando da un tempo remoto. Vedere il chiostro così gremito, con persone in piedi e applausi che non volevano finire, è stata per me un’emozione indimenticabile e un segnale chiaro: il teatro di parola è uno spazio vivo di partecipazione, riflessione e comunità, attraverso la riflessione sui testi e il rispetto del lavoro drammaturgico. Ringrazio il Direttore Generale Salvo Prestia che ha accolto questo progetto in cartellone, e le due straordinarie interpreti Aurora Miriam Scala e Carmela Buffa Calleo, alle quali ho avanzato alcune nuove proposte.”

Anche Miriam Scala, interprete protagonista e autrice del testo, ha espresso la sua gioia e gratitudine:

“È stata una serata che porto nel cuore: l’energia del pubblico, gli applausi continui durante le scene più intense e quel finale prolungato — tutto ha superato ogni aspettativa. Ringrazio il pubblico per aver condiviso con noi questa esperienza che rende viva la voce delle donne nel mito, e ringrazio Beniamino Biondi e tutto lo staff del Teatro Pirandello per questa esperienza inattesa”.

Lo spettacolo si conferma così un ottimo esordio del progetto “Variazioni sul Mito”, capace di coniugare tradizione mitologica e sguardo contemporaneo in chiave innovativa e coinvolgente.

Le foto sono di Angelo Pitrone

