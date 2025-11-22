Continuano a Favara gli appuntamenti, i panel e le masterclass di Italy Wedding Film, il primo festival nazionale e internazionale interamente dedicato ai film di matrimonio. Ideato e diretto artisticamente da Giuseppe Bennica, oggi è la seconda delle tre giornate di lavori dedicate ai filmmakers. Intanto continuano a registrarsi iscrizioni ai vari appuntamenti, compreso quello di domani sera al Palacongressi del Villaggio Mosè sul sito www.italyweddingfilm.it

Al Castello Chiaramonte e negli spazi coinvolti dal festival si susseguono momenti di alta formazione e confronto, caratterizzati dalla presenza di nomi di primo piano del cinema italiano, vincitori di David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro.

Protagonisti della giornata sono Marco Spoletini, Maricetta Lombardo e Michele D’Attanasio, figure centrali del panorama cinematografico nazionale, che hanno messo a disposizione dei partecipanti la propria esperienza maturata nel cinema d’autore. Spoletini ha approfondito il ruolo del montaggio come strumento narrativo capace di trasformare il film di matrimonio in un vero racconto cinematografico, mentre Maricetta Lombardo si è concentrata sul valore del suono e della presa diretta come elemento emotivo e narrativo. Michele D’Attanasio ha invece sviluppato il tema della luce e del colore come linguaggio visivo, spiegando come lo sguardo cinematografico possa elevare la qualità del racconto matrimoniale.

Accanto ai grandi nomi del cinema, la tre giorni vede anche gli interventi di altri professionisti del settore come Alessandro Giuliana, Graziano Mossuto e Andrea Sardo. Tutti stanno contribuendo ad ampliare il confronto sul wedding filmmaking, affrontando temi legati alla regia, alla costruzione della storia, allo stile visivo, alle colonne sonore e all’uso consapevole delle nuove tecnologie. Le masterclass si concentrano sulla crescita professionale dei filmmaker, sul perfezionamento del passaggio da un approccio puramente tecnico a una visione autoriale del racconto.

Il festival, ancora una volta, ha messo in evidenza il ruolo centrale di Favara (Ag) come punto di incontro tra cinema e nuove forme di narrazione audiovisiva legate al mondo del matrimonio, confermando l’alto livello qualitativo del progetto voluto da Giuseppe Bennica. Ieri si era svolta la giornata inaugurale con i primi panel e workshop dedicati all’evoluzione del film di matrimonio e al rapporto tra immagine e suono. Domani è attesa la giornata conclusiva, con ulteriori masterclass, momenti di confronto tra professionisti e la fase finale del festival, che chiuderà questa prima edizione.

Al Palacongressi ci sarà il festival di premiazione dei vincitori del contest aperto a filmmaker professionisti e indipendenti, italiani e stranieri, purché autori di film di matrimonio. La giuria esprimerà il parere su tre categorie: “REEL”, contenuti brevi per i social; “SDE – Same Day Edit”, la proiezione in sala il giorno stesso del matrimonio; “FINAL WF”, il film del matrimonio da consegnare agli sposi dopo il lavoro di post produzione in studio. A presentare il festival saranno Salvatore Fazio e Marcella Lattuca. L’inizio dell’evento di domenica è per le ore 20. A concludere la serata di gala saranno poi la musica di Lello Analfino (Tinturia) e la comicità di Giovanni Cacioppo (Zelig).

