Grande successo a Casteltermini per la manifestazione motoristica di solidarietà e inclusione “Un Giorno da Piloti”. L’evento si è svolto in piazza Duomo e lungo le principali strade della cittadina agrigentina, nato dalla sinergia tra i piloti e i soci dell’Associazione sportiva dilettantistica “Casteltermini corse”, presieduta da Carmelo Scozzari, l’associazione “Il Sorriso” O.D.V. e gli alunni della scuola primaria “G.A. De Cosmi”.

I piloti, tutti regolarmente federati AciSport, hanno messo con grande generosità le loro esperte qualità di guida a disposizione dei più giovani, portando a bordo di vere auto da competizione circa 20 ragazzi con disabilità o bisogni speciali insieme ad altrettanti loro compagni di scuola. La solidarietà e l’affiatamento tra i piccoli partecipanti sono stati, come sempre accade tra i più giovani, assolutamente perfetti. I ragazzi si sono aiutati a vicenda e, supportati dallo staff esperto della “Casteltermini corse”, hanno vestito i panni di un vero equipaggio.

Seduti sul sedile del copilota, i giovani hanno provato l’emozione e il brivido delle auto da gara. Una volta scesi dalle vetture, i loro volti radiosi hanno ripagato gli organizzatori di tutti gli sforzi fatti per realizzare la giornata. La manifestazione è stata interamente dedicata a Salvino Tinnirello, presidente e fondatore dell’A.S.D. “Casteltermini corse” da poco scomparso, ricordato da tutti come un caro amico dei bambini e sempre in prima linea nel dare aiuto e assistenza a chi ne avesse più bisogno.

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