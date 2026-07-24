PORTO EMPEDOCLE. Migliaia di presenza in occasione dell’inaugurazione della “Sagra del Pesce” a Porto Empedocle. Un successo che ha varcato anche i confini della provincia, con numerosi cittadini provenienti da tutta la Sicilia e numerosi turisti che hanno avuto modo di apprezzare le antiche tradizioni della “marina”.

Dopo l’apertura degli stand, particolarmente apprezzato il concerto del cantante Povia in Piazza Kennedy, colma all’inverosimile come non si vedeva ormai da anni.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori che invitano tutti ai prossimi appuntamenti in programma fino a domenica 26 luglio.

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