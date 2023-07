Momenti di spettacolo, musica incantevole e riconoscimenti per i portatori: U Fistinu di Girgenti è stata un trionfo di tradizioni e devozione. VIDEO

L’evento, organizzato da Lello Casesa e presentato da Domenico Vecchio, ha coinvolto artisti, giornalisti e storici, rendendo omaggio alle antiche tradizioni siciliane.

Si è svolta anche la decima edizione di “U Fistinu di Girgenti”, un’iniziativa culturale promossa da Lello Casesa, delegato del Comitato per le Tradizioni Popolari. L’evento ha avuto luogo nella suggestiva cornice della corte dell’Accademia Belle Arti “Michelangelo”, diretta da Alfredo Prado. Durante questa occasione, diverse personalità legate al culto di San Calogero hanno sostenuto l’iniziativa, che si è rivelata una straordinaria opportunità per preservare e promuovere le tradizioni popolari della Sicilia.

Il Comitato per le Tradizioni Popolari, composto da oltre 40 personalità tra artisti, giornalisti, scrittori, politici, storici e professionisti, ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento. Quest’anno, il Comitato ha voluto riconoscere alcune figure di portatori e devoti, che hanno trasmesso con passione e impegno la tradizione della Festa di San Calogero alle generazioni future. Meritati riconoscimenti sono stati consegnati a questi custodi della tradizione, celebrando il loro contributo prezioso.

L’atteso evento organizzato da Lello Casesa a San Calogero ha riscosso un enorme successo, regalando agli agrigentini momenti di pura magia e coinvolgimento. La manifestazione, condotta con maestria da Lello Casesa e presentata da Domenico Vecchio, ha affascinato il pubblico presente, regalando un pomeriggio di spensieratezza e riflessione.

Durante lo spettacolo, la musica avvolgente di Tom Sinatra, accompagnato dalla sua incantevole chitarra, ha creato un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, trasportando gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso le tradizioni della festa di San Calogero.

Non sono mancati momenti di grande riconoscimento per i portatori e non solo, veri custodi delle antiche tradizioni: Salvatore Pedalino, Biagio Licata presidente associazione i Tammura di Girgenti, Dino Romano e Tom Sinatra.

Personalità di spicco come Elio Di Bella, Arturo Cantella e Diego Romeo hanno preso parte alla manifestazione, offrendo interventi appassionanti e approfonditi sulle radici e il significato della festa di San Calogero.

Il focus degli interventi è stato posto sulle tradizioni che caratterizzano questa festa così amata dagli agrigentini. Dagli aspetti storici alle usanze più radicate, giornalisti e storici hanno saputo trasmettere la ricchezza culturale e la devozione che animano la comunità agrigentina durante la celebrazione di San Calogero.

La manifestazione si è conclusa con un momento di preghiera collettiva, durante il quale i panini di San Calogero sono stati benedetti e poi distribuiti tra i partecipanti. Questo gesto di condivisione ha suggellato l’unità e la spiritualità che pervadono la festa di San Calogero.

La festa di San Calogero si conferma come un evento imperdibile, capace di unire tradizione, devozione e coinvolgimento.