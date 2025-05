Si è svolta con grande partecipazione e successo la manifestazione conclusiva del progetto “SOS Api”, presso il plesso De Cosmi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, diretto dal prof. Luigi Costanza.

Il progetto, ideato dal Rotary Club e sostenuto dall’Inner Wheel di Agrigento, ha coinvolto attivamente le classi quarte e quinte del plesso De Cosmi. Gli alunni, guidati dalle loro insegnanti, hanno presentato elaborati grafici e multimediali realizzati durante il percorso educativo, incentrato sulla salvaguardia delle api e sull’importanza della loro tutela per l’ambiente e la vita umana.

Alla manifestazione erano presenti la presidente dell’Inner Wheel di Agrigento, Lea Cesarani, insieme alle socie Costanza Cacioppo, Lina Attanasio e Doriana Urriani, che hanno seguito con entusiasmo ogni fase del progetto.

Molto apprezzato l’intervento del dott. Ignazio Vassallo, apicoltore per passione, che ha saputo trasmettere agli alunni, con grande coinvolgimento, la rilevanza delle api per l’equilibrio dell’ecosistema. A seguire, i bambini hanno gustato una merenda a base di pane e miele, offerta nell’ambito delle attività educative del progetto.

Coinvolgente anche l’intervento della nutrizionista Concetta Natalello, che con linguaggio semplice ed efficace ha illustrato il valore del miele e l’importanza di una sana alimentazione. Per l’occasione, ha donato ai bambini un opuscolo di ricette a base di miele, da lei ideato appositamente per il progetto.

Durante l’evento sono state consegnate targhe di riconoscimento al dirigente scolastico prof. Luigi Costanza e alle docenti Maria Patrizia Morello e Giuliana Montalbano, per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto e per la guida entusiasta data agli alunni durante il concorso correlato.

Tutti gli studenti partecipanti hanno ricevuto medaglie, simbolo del loro impegno e della partecipazione attiva e consapevole a un’iniziativa di grande valore civico e ambientale.

Dichiarazione della presidente dell’Inner Wheel di Agrigento, Lea Cesarani:

“Il mio grazie va agli alunni del Plesso Giovanni Paolo II dell’I.C. Rita Levi Montalcini di Agrigento, unitamente alle loro insegnanti, per aver sostenuto il progetto SOS Api, volto alla salvaguardia delle api. Un ringraziamento speciale al Dirigente scolastico, prof. Luigi Costanza, per l’accoglienza e la collaborazione che ha reso possibile il coinvolgimento di oltre 100 piccoli alunni.

Un grazie di cuore anche all’apicoltore dott. Ignazio Vassallo, che ha saputo trasportare i bambini in un mondo affascinante e poco conosciuto, e alla dott.ssa Concetta Natalello, che ha illustrato in modo brillante il legame tra api, alimentazione e salute.

Desidero infine rivolgere una nota di merito alle insegnanti:

Assuntina Arceri, Anita Vaccaro, Antonella Parisi, Filomena Giglia, Anna Maria Morreale, Lucia Chianetta, Tiziana Passafiume e Lucia Giddio,

che hanno realizzato insieme ai loro alunni uno splendido audiolibro letto proprio da tutti i bambini.

Avete realizzato un lavoro fantastico!”

La manifestazione si è conclusa in un clima di festa, condivisione e consapevolezza, ribadendo l’importanza dell’educazione alla sostenibilità ambientale e alla cura dell’alimentazione, partendo proprio dai più piccoli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp