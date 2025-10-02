

Nel suggestivo chiostro del Teatro Pirandello si è tenuta la serata conclusiva del trittico “Variazioni sul Mito”, con lo spettacolo Frammenti, che ha registrato un notevole successo di pubblico e di critica. Lo spettacolo, ideato e curato da Beniamino Biondi, ha coronato l’intero progetto con una performance intensa, densa ed emozionante.

«Frammenti» ha offerto al pubblico un percorso drammaturgico che intreccia monologhi e letture interpretate, proponendo voci femminili forti e riflessioni sul mito, l’identità, la memoria e la verità. Le tre protagoniste — con le loro parole — hanno incarnato Elena, Medea e Clitennestra, restituendo un affresco teatrale di grande respiro: da Ritsos alla reinterpretazione di Euripide e Yourcenar, con contrappunti musicali ideati ad hoc dal Maestro Filippo Portera e le interpretazioni di Marcella Lattuca, Rosa Maria Montalbano e Paolo Di Noto.



La partecipazione del pubblico è stata calorosa e continua: la platea ha tributato applausi prolungati e entusiasmo, segno tangibile dell’affezione e dell’emozione suscitata dallo spettacolo. I testi scelti e le interpretazioni – di alta qualità – hanno confermato il valore artistico dell’operazione.

La chiusura di questo trittico non segna però una fine, bensì un nuovo inizio:l’équipe artistica è già al lavoro per nuove iniziative e progetti futuri. Lo sguardo resta rivolto al mito, ma soprattutto al contemporaneo, con l’intento di portare avanti percorsi culturali innovativi e coinvolgenti per il territorio.

Al termine della serata, il direttore artistico Beniamino Biondi ha dichiarato:

«Questa sera abbiamo consegnato al pubblico un dialogo fra mito e voce personale, fra memoria antica e coscienza moderna. “Frammenti” chiude un ciclo, ma spalanca nuove strade: intendiamo proseguire, con coraggio e passione, nella nostra esplorazione teatrale»

Il progetto Variazioni sul Mito, promosso all’interno della rassegna “Sinfonie di una Capitale – Giardini Culturali”, ha così compiuto il suo viaggio, coinvolgendo spettatori che hanno risposto con generosa partecipazione.

