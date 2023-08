Agrigento, 25 agosto 2023 – L’attesa è finalmente giunta al termine per tutti gli appassionati di pallacanestro e per gli affezionati sostenitori della Fortitudo Moncada Agrigento. Sabato 2 Settembre segna una data cruciale nel calendario sportivo della città, con l’evento attesissimo della presentazione della squadra per la stagione 2023/24.

L’appuntamento è fissato per le ore 20.00 presso il suggestivo scenario del Palamoncada, cuore pulsante della tifoseria agrigentina. Il ritrovo non è solamente dedicato alla presentazione del nuovo roster, ma promette anche una serie di entusiasmanti novità che renderanno la prossima stagione sportiva avvincente ed emozionante.

La Fortitudo Moncada Agrigento ha deciso di rendere questa presentazione un autentico momento di festa e condivisione. La squadra desidera far sentire ai propri tifosi, sia quelli storici che i nuovi arrivi, l’incredibile calore e l’affetto che la città e il pubblico agrigentino sono in grado di trasmettere. L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera unica e coinvolgente, rendendo i tifosi parte integrante del cammino della squadra.

L’evento vedrà la presenza di Silvio Schembri, figura di spicco nell’ambito sportivo e affettivamente legato alla squadra, che si presterà a raccontare i dettagli e le aspettative legate ai “Giganti” di Agrigento. Ma non sarà tutto: l’atmosfera sarà impreziosita da note di buona musica, grazie alla partecipazione di Antonio Vita e del suo coinvolgente dj-set, che intratterranno il pubblico già a partire dalle 19.30.

Questo primo appuntamento segna l’inizio di una stagione promettente, durante la quale il Palamoncada non sarà solo il luogo in cui si giocano le partite, ma un vero e proprio spazio da vivere appieno. Prima, durante e dopo le sfide sportive, il palazzetto si trasformerà in un luogo di incontro e aggregazione, dove gli appassionati potranno condividere emozioni e supportare la squadra.

Non c’è dubbio che questo evento rappresenti un’occasione da non perdere per tutti gli amanti dello sport e della Fortitudo Moncada Agrigento. La città si prepara a dare il benvenuto a una stagione che si preannuncia ricca di adrenalina, emozioni e, soprattutto, il coinvolgimento autentico della comunità nel sostegno alla propria squadra del cuore.

L’appuntamento è fissato: Sabato 2 Settembre, ore 20.00, presso il Palamoncada. La presentazione della Fortitudo Moncada Agrigento 2023/24 sarà un evento da segnare in rosso nell’agenda di tutti gli appassionati. Non resta che unirsi all’attesa generale e dare il proprio contributo per rendere questa stagione un successo indimenticabile.