Grande attesa per il 74esimo Mandorlo in fiore, Firetto: sarà una festa straordinaria

C’è grande attesa per il 74esimo Mandorlo in fiore che il Comune organizza con l’Ente Parco Valle dei Templi.

“Oggi abbiamo – ha detto il sindaco Calogero Firetto – ufficializzato tutte le novità di questa ricca edizione, presentando il Piano del traffico e un vademecum per muoversi nei giorni della kermesse; percorsi, aree di parcheggio e soprattutto l’iniziativa dei bus navetta che consentiranno di raggiungere comodamente il centro senza utilizzare l’auto. E per gli amanti del treno sarà possibile arrivare nella Valle attraverso la linea ferroviaria storica, Porto Empedocle – Agrigento. Il tutto per straordinarie giornate di festa”.