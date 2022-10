Grande a Castrofilippo per i 100 anni di Francesca Graci

Grande festa ieri pomeriggio a Castrofilippo per i 100 anni della signora Francesca Graci. Prima di andare in pensione, insieme al marito Giuseppe Graci scomparso nel 1997, ha svolto il lavoro di bidella nella scuola media del piccolo centro agrigentino ed ha visto crescere intere generazioni. Ieri, per nonna Francesca è stata una duplice festa compleanno ed onomastico insieme. Erano presenti i sette figli: Giuseppina, Maria, Salvatore, Antonella, Rosanna, Letizia e Giacomo insieme ai nipoti ed ai pronipoti dell’anziana. L’amministrazione comunale, in occasione dell’evento ha donato alla signora Francesca Graci un mazzo di rose ed una targa ricordo consegnati dal sindaco Franco Badalamenti e dal Presidente del consiglio comunale Salvatore Graci nipote della centenaria. Presenti anche altri esponenti della giunta e del consiglio comunale.“ Alla signora Francesca Graci- ha detto il sindaco Franco Badalamenti- vanno gli auguri di tutta la comunità castrofilippese. Si tratta di un giorno speciale –ha concluso il sindaco di Castrofilippo- perché tutti noi dobbiamo essere grati a chi, con le proprie esperienze personali e con i propri insegnamenti, ha contribuito alla crescita sana della nostra società. Da parte dell’amministrazione comunale alla signora Francesca Graci vanno i più sinceri auguri per questo importante traguardo raggiunto”.