Gramaglia: Stop alla Ztl in via Atenea

AGRIGENTO. “Riapriamo Via Atenea. La Ztl è, in questo momento, uno strumento che non agevola chi tra mille sacrifici continua a garantire un servizio ai cittadini: i commercianti”.

Lo scrive in una nota, Simone Gramaglia, consigliere comunale di Forza Italia.

“Il tema della zona a traffico limitato – dice – è sempre stato molto dibattuto in città. Oggi quelle divergenze possono essere superate. In questo momento storico tutti saranno d’accordo sul fatto che limitare il transito veicolare non abbia senso: danneggia solamente le attività commerciali”.

Ed aggiunge: “Aiutiamo ad aiutare. Permettiamo a chi vuole far asporto di raggiungere queste attività in modo semplice e veloce. Torneremo a passeggiare e ad abbracciarci più amici di prima. Sono certo che il sindaco, Franco Miccichè, sia d’accordo sulla bontà della mia proposta e nel dare un piccolo segno di solidarietà e vicinanza ai commercianti”.