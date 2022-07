Gramaglia: “Agrigento non è una città dormitorio”

“Agrigento non è una città dormitorio ma a vocazione turistica. Certamente bisogna contemperare le esigenze turistiche, commerciali, ricettive e di intrattenimento con il diritto alla quiete pubblica, ma non bisogna indiscriminatamente imporre delle drastiche limitazioni alle attività imprenditoriali, a danno di sacrifici e investimenti”. Così interviene il consigliere comunale capogruppo di Forza Italia, Simone Gramaglia, in riferimento all’ordinanza sindacale diffusa su orari chiusura dei locali pubblici, emissioni sonore e somministrazione di bevande alcoliche. “Piuttosto che limitare in modo oppressivo – aggiunge Gramaglia – occorre che si predispongano adeguati e serrati controlli affinchè le basilari norme di convivenza civile e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica siano rispettate. Invito il sindaco Miccichè ad impegnarsi in tale senso, nell’interesse complessivo della cittadinanza”.