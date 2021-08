Golf, la Sicilia torna ad ospitare i Campionati nazionali PGAI ladies & senior.

I resort bioattivi Mira Acaya Golf Resort & SPA e Mira Borgo di Luce I Monasteri tornano ad ospitare i Campionati nazionali PGAI ladies & senior sugli splendidi campi da golf 18 buche 71 par. Le competizioni, con annessa formula Pro Am ideata da Mira Hotels & Resorts e dedicata a maestri e giocatori amatoriali, sono in programma a novembre di quest’anno nel 4 stelle in Puglia e a dicembre nel 5 stelle in Sicilia. Percorsi unici dal punto di vista tecnico e panoramico attendono i partecipanti, regalando al contempo l’esperienza di un’autentica vacanza made in Italy nelle strutture del gruppo MIRA.

Verona, 24 agosto 2021 – Le caratteristiche uniche dei campi da golf dei resort bioattivi del gruppo MIRA tornano ad appassionare i partecipanti ai Campionati nazionali Pgai (Associazione dei Professionisti di Golf in Italia) ladies & senior con annessa formula Pro Am by Mira Hotels & Resorts, competizione a squadre dedicata a professionisti e giocatori amatoriali. In particolare, saranno il 4 stelle Mira Acaya Golf Resort & SPA nel cuore del Salento, in Puglia, e il 5 stelle Mira Borgo di Luce I Monasterinell’entroterra siracusano, in Sicilia, a fare da sfondo a due delle tre competizioni Pro Am che si terranno tra novembre e dicembre di quest’anno. Un’occasione unica per i golfisti e gli appassionati di vivere l’esperienza immersi nei luoghi più suggestivi del Mediterraneo e accolti con i servizi d’eccellenza dei MIRA Hotels & Resorts.