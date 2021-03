Gnocchi con crema di zucchine, pancetta e pistacchio di Raffadali DOP

Oggi gnocchi con crema di zucchine, pesto di pistacchio di Raffadali DOP, pancetta, e filetti di pistacchio tostato.

Ingredienti per 5 persone

Per gli gnocchi di patate:

600 gr. Di patate

190 gr farina 00

50 gr di grana padano

3 tuorli

Sale , pepe, noce moscata, olio EVo q.b

Lessate le patate , scolate , e pelate.

Schiacciate le patate in un contenitore,

Aggiungete i tuorli , grana padano grattugiato, sale, pepe, noce moscata , impastate , modellate gli gnocchi, disponete su un vassoio.

Pesto di pistacchio

Tostate leggermente il pistacchio in forno fate raffreddare e macinate in mixer con un po’ d’olio e un po’ di aglio e grana padano.

Crema di zucchine :

In una padella soffriggete una cipolla tritata e 2 belle zucchine precedente lavate e tagliate a cubetti aggiustate di sale e pepe , appena sono cotte frullate con il mixer immersione .

In una padella soffriggete 100gr. Di pancetta con un po’ di peperoncini e un giro d’olio EVO , aggiungete la crema di zucchine e il pesto di pistacchio ( a piacere si può aggiungere un po’ di panna o Philadelphia ) .

Lessate gli gnocchi in a qua salata , appena salgono in superfice scolate e mantecate in padella con la salsa di zucchine e una manciata di grana padano, servite con un po’ di pistacchio tostato.

Ricetta realizzata da Antonio Di Carlo da Raffadali