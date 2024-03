Tante le gratificazioni ottenute.

Si è concluso il GMUN Model United Nations. Il Liceo classico e musicale Empedocle, diretto da Marina Helga Gatto, con ben 73 studenti, ha messo in gioco i loro talenti nella più grande simulazione delle Nazioni Unite, in lingua inglese.

Tante le gratificazioni ottenute: sette Honorable Mentions, ma soprattutto, per il secondo anno, il premio di “Best large Delegation award 2024”, il riconoscimento più alto che viene assegnato da United Network ad un’unica scuola tra tutte le scuole partecipanti.

Investire in nuove metodologie, da affiancare alle tradizionali è la sfida in cui si cimenta l’Empedocle da sempre. Quando, poi, si investe in soft skills, quali la capacità di confrontarsi in arene di dibattito, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, mediando, cooperando, affermando in modi sicuri, ma politically correct il proprio punto di vista, allargando il proprio orizzonte culturale al mondo, allora la formazione erogata diventa di alto profilo formativo. Questa è la scuola che vorremmo sempre in azione sempre vedere in azione: una scuola che insegni a confrontarsi in maniera leale, ad aprirsi a molteplici punti di vista, a lavorare in team per creare una società migliore.