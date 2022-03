Gloria Peritore si conferma campionessa mondiale di kick boxing

Sabato scorso, 26 marzo, sul ring di Cornaredo, l’atleta licatese Gloria Peritore si è confermata campionessa mondiale di kick boxing. La kickboxer licatese ha sconfitto l’avversaria greca, Mariza Korogiannou, laureandosi campionessa mondiale di WKU (World Kickboxing and Karate Union) dei -55kg femminili sotto regolamento K-1. È una vittoria importantissima per tutto il movimento sportivo italiano. Il titolo conquistato conferma la 33enne come una delle migliori combattenti del circuito. Le congratulazioni a Gloria Peritore vengono espresse dal sindaco Pino Galanti. “Per l’intera comunità licatese – è il commento del primo cittadino – Gloria è motivo di grande orgoglio, ed a nome dell’intera città le rivolgo le più sentite congratulazioni. Ho avuto già modo di farlo negli scorsi mesi, quando l’Amministrazione Comunale, con una targa, ha voluto manifestarle l’affetto di tutti i licatesi. Sono convinto che Gloria continuerà a portare in alto, nel mondo, il nome di Licata”.