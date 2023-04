Gli studenti dell’Esseneto in un’unica voce per la Giornata della consapevolezza sull’autismo

Il 2 aprile è una data speciale, è la “Giornata della consapevolezza dell’autismo”, ricorda la necessità di fermarci a riflettere tutti insieme, avvolti sotto un unico colore, IL BLU. Anche il l’Istituto comprensivo Esseneto di Agrigento vuole dare un contributo per sensibilizzare gli alunni e le famiglie sull’autismo.

La scuola si è attivata con una serie di iniziative: mercoledì 29 marzo scorso si è svolto un incontro aperto alle famiglie e ai docenti dell’istituto, alla presenza di Antonio Vetro, neuropsichiatra infantile, nell’aula teatro del plesso Castagnolo.

Il 3 aprile, in tutte le classi della scuola, attività grafiche, visione di filmati , canti , produzione di testi per sensibilizzare gli alunni a conoscere e condividere pratiche ed esperienze inclusive di alunni con disturbi dello spettro autistico al fine di creare una sempre maggiore consapevolezza. Un’occasione per educare gli studenti a comprendere il valore della diversità e ad approfondire la conoscenza dell’argomento rivolgendo, nel contempo, un pensiero alle famiglie delle persone affette da autismo. Nei diversi plessi dell’Esseneto, in contemporanea, cantata la canzone “Supereoi” di Mr Rain tenendo tra le mani un unico lungo nastro blu. “Siamo tutti diversi ma tutti uguali- dice il dirigente scolastico, Francesco Catalano-, unici ma insieme perfetti, pezzi di un puzzle che completa un’opera meravigliosa…la vita”.

In foto il puzzle costruito dai piccoli bambini della scuola dell’infanzia.