Ad un posto di controllo è stato “pizzicato” alla guida di un motociclo, Beverly, sprovvisto dell’obbligatoria assicurazione. E durante le contestazioni s’è inserito un amico del conducente, che ha insultato e minacciato gli uomini in divisa. A finire nei guai un ventiseienne di Palma di Montechiaro. I carabinieri della Stazione cittadina, lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per minaccia e violenza a Pubblico ufficiale. A carico dell’uomo alla guida del mezzo a due ruote, un trentasettenne palmese, è scattata anche una maxi sanzione di 1.000 euro.

Tutto quanto, l’altra sera, mentre i carabinieri, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio dalle parti di via Lungomare Todaro, nella località balneare di Marina di Palma. Uno dei militari, ha notato in lontananza avvicinarsi una moto, e alzando la paletta, ha intimato l’Alt. Si è scoperto che il palmese si era messo alla guida con il mezzo privo di assicurazione. Nel frattempo si è avvicinato il ventiseienne, e all’improvviso ha iniziato ad insultare e minacciare i militari, fino a cercare lo scontro fisico.