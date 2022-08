Gli negano l’ingresso nel locale, e tira un bastone: colpita al volto una donna

Gli negano l’accesso nel locale e, su tutte le furie lancia un bastone di legno verso l’interno, e centra in pieno volto, una ventiseienne canicattinese. La ragazza, ferita, è finita al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove i medici, dopo le cure del caso, le hanno diagnosticato un trauma contusivo cranico, giudicato guaribile in sette giorni. La stessa vittima, poi, s’è presentata al Commissariato di polizia di Canicattì, dove ha formalizzato una denuncia.

Tutto quanto s’è verificato poco prima della mezzanotte in piazza Dante, davanti ad uno dei locali della movida. Dai primi accertamenti, l’uomo a cui è stato negato l’ingresso, sarebbe un trentenne canicattinese. Un giovane che non era, stando a quanto è emerso, nuovo a simili episodi. A quanto pare, infatti, la settimana precedente, aveva lanciato delle bottiglie di vetro in mezzo alla folla di piazza Dante. In quella circostanza nessuno rimase ferito.

I polizotti hanno raccolto il racconto della ventiseienne, ed hanno notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento. L’attività investigativa è ancora in corso, e gli agenti avrebbero in mano le generalità del presunto autore del bruttissimo gesto.