Gli Ingegneri pronti a dare il proprio contributo per “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”

Anche l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento presente nell’aula magna del Consorzio Universitario Empedocle per sponsorizzare la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025. Il Presidente, Achille Furioso, dopo avere ringraziato gli organizzatori dell’incontro per l’invito ricevuto, ha portato il saluto di tutto il Consiglio dell’Ordine alla folta ed autorevole assemblea presente in sala. “Insieme al presidente dell’ECUA, Nenè Mangiacavallo, al delegato FAI, Giuseppe Taibi, e a tutti gli altri importanti rappresentanti delle varie Istituzioni presenti, club service, stakeholders, Enti pubblici e privati, e ai soggetti attivi nella società civile, – ha dichiarato – abbiamo da tempo condiviso iniziative volte a valorizzare il nostro territorio”. Lo stesso Furioso ha preso la parola per ricordare alcune iniziative già svolte, tra cui il convegno del 30 ottobre 2021, presso il Teatro Pirandello di Agrigento, per stigmatizzare l’assenza di fondi nel PNRR per le infrastrutture nella provincia di Agrigento, a cui ha anche aderito il Lions Club Agrigento Host, rappresentato in sala dal Presidente Giuseppe Caramazza. Achille Furioso ha colto l’occasione per ribadire che solo facendo squadra tutti insieme si può colmare il divario economico, infrastrutturale, turistico, a cui una classe politica distratta ha relegato Agrigento e la Sicilia in generale. Il progetto è ambizioso e complesso, ma il Presidente Furioso è ottimista:” Nonostante da decenni assistiamo ad una classe politica incapace di invertire la tendenza, nessuno potrà impedire lo sviluppo turisticodella nostra provincia e di Agrigento che ha le carte in regola per ottenere questo risultato.” Si tratta di una grande occasione che avrà notevoli ricadute positive sul turismo e sullo sviluppo della città. “Abbiamo – ha dichiarato Furioso -, non solo un patrimonio culturale unico al mondo per avere dato, per esempio, i natali a personalità del calibro di Andrea Camilleri, Luigi Pirandello eLeonardo Sciascia, ma ne abbiamo anche uno paesaggistico ed archeologico che tutto il mondo ci invidia. Basti pensare alla Valledei Templi ed alla Scala dei Turchi. Abbiamo grandi potenzialitàimprenditoriali che potranno svilupparsi se colmassimo il grave gapinfrastrutturale. Abbiamo una straordinaria fucina di cultura, arte e spettacolo e di bellezze naturali e tanto altro ancora che ci obbligano ad essere ottimisti e a credere con determinazione nellaricandidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura”. È quindi opportuno la costituzione di un comitato scientifico che possa costituire una sorta di cabina di regia, finalizzata alla redazione di un programma condiviso per sostenere la candidatura di Agrigento a città capitale italiana della cultura, per l’anno 2025.