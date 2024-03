Un viaggio culturale oltre i confini: l’antica magia dei templi siciliani si diffonde oltremanica.

Standing Ovation anche in Francia per gli Dei della Valle dei Templi, Il 19 marzo, nel Teatro Agorà del prestigioso Lycée International di Saint Germain En Laye, fondato dalla NATO, che riunisce quattordici sezioni rappresentative di paesi di tutto il mondo.

Lo spettacolo si è svolto in presenza della Console Generale d’Italia a Parigi Irene Castagnoli, del Dirigente Scolastico presso il Consolato Generale d’Italia, Dottor Luigi Vallebona e della Direzione francese del Lycée International.

La riduzione dell’opera teatrale “Il Risveglio degli Dei” (Al Passo coi templi) è stata introdotta dall’autore e regista Marco Savatteri, che ha invitato il pubblico italiano e francese a visitare nel 2025 la Capitale della Cultura. La pièce ha preceduto il tradizionale Cocktail della Sezione italiana organizzato dall’Associazione APESI, permettendo di presentare al mondo scolastico francese le attività della Sezione italiana del Liceo Internazionale.

La Console Generale Irene Castagnoli e il Dirigente Scolastico Luigi Vallebona dichiarano: “Esprimiamo vivo apprezzamento per lo spettacolo, pienamente rappresentativo dei grandi temi e valori della cultura europea, ancorata alle radici greche che, nell’arco del Mediterraneo, hanno trovato una delle loro culle in Agrigento, Capitale italiana della Cultura nel 2025.” Il Direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta dichiara: “Sono lieto che il Sito Unesco del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi sia promotore di attività culturali come l’opera “Il Risveglio Degli Dei” che, attraverso la pratica teatrale, diffonde il nostro Patrimonio Culturale e la Bellezza anche all’estero.”

Marco Savatteri:

“Sono molto orgoglioso di aver portato all’Estero un estratto dello spettacolo nato per la Valle dei Templi. È stato emozionante raccontare le bellezze di Agrigento ad una platea di gente proveniente da tanti Paesi internazionali e in presenza della Console italiana. In tantissimi, dopo lo spettacolo, mi hanno detto che saranno felici di visitare la città eletta Capitale Cultura italiana.

Ringrazio l’APESI che ha finanziato il progetto e sono grato della straordinaria accoglienza riservataci”. Il progetto è il frutto di una longeva collaborazione tra il Lycée e Marco Savatteri, intrapresa nel 2016 da un’idea della Prof.ssa Coccia, che, durante il Concorso Uno, nessuno centomila, propose a Savatteri di realizzare un corso teatrale per gli studenti del Liceo Internazionale.Il cast selezionato, composto da Aurora Catalano, Giuseppe Condello, Ilaria Conte, Claudia D’Agostino, Toti Maria Geraci, Davide Incandela, Gioele Incandela, Federica Lo Cascio, Giulia Marciante, Chiara Scalici, Giulia Tarantino, ha suscitato entusiasmo e visibilio per la platea.