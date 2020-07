Gli cade il telefono cellulare e non lo ritrova più, indaga la polizia

Gli cade il telefono cellulare mentre si trova alla guida del suo scooter. Se ne accorge quasi nell’immediatezza, e torna indietro per recuperarlo. Ma l’apparecchio non c’era più. Un ignoto individuo se l’è portato via. Vittima un trentacinquenne di Agrigento.

Il fatto è accaduto nel centro della città, precisamente in via Imera. L’uomo ha presentato denuncia, contro ignoti, alla polizia. Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno già avviato le indagini, e stanno provando a tracciare la strada che il telefonino ha fatto,

Potrebbe configurarsi anche il reato di furto.