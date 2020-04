Covid19, Gli angeli consegnano medicinali alle persone anziane e ai disabili

Gli angeli nel periodo del covid si trovano a Realmonte e consegnano medicinali alle persone anziane e ai disabili.

Realmonte. È vero che sono molte le farmacie che consegnano a casa i farmaci alle persone che non possono uscire dalla propria abitazione ma a Realmonte, il servizio lo stanno svolgendo sin dai primi giorni del decreto che ha relegato tutti nelle proprie case, gli iscritti della associazione nazionale dei carabinieri.

“In tutta la provincia, – ha spiegato il presidente della sezione dei carabinieri di Realmonte, Ottavio Alaimo – siamo gli unici a svolgere questo servizio. Stiamo consegnando medicinali a persone anziane e a coloro i quali non possono uscire per altri problemi e lo faremo, fino a quando ce ne sarà bisogno.

Mi corre l’obbligo – ha aggiunto Ottavio Alaimo – di ringraziare i soci che sono anche dei volontari della nostra sezione, Salvatore Marchionna e Bruno Farruggia che mi stanno aiutando ogni giorno nella consegna dei farmaci alle persone che ce ne fanno richiesta”.

I carabinieri in tutta la nazione aiutano la cittadinanza anche per questo servizio di pubblica utilità e a Realmonte lo fanno grazie alla disponibilità del presidente Alaimo che da molti anni, rappresenta con impegno e dedizione una delle associazioni dei carabinieri più attive della intera provincia. Ottavio Alaimo, infatti, organizza e svolge servizi di sicurezza pubblica affiancando il personale della protezione civile e degli stessi carabinieri durante pubbliche manifestazioni, feste patronali concerti etc., unitamente a volontari iscritti alla sezione che presiede. ELIO DESIDERIO