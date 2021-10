Gli agrigentini ricordano Haitem: iniziative al PalaMoncada e al Pala Hamel

Haitem Fathallah sarà ricordato a “casa sua”. Alcuni amici hanno pensato di Abbiamo pensato, con un po’ di amici, di omaggiare in maniera simbolica il giocatore di basket deceduto domenica scorsa. E lo faranno il pomeriggio del 20 ottobre alle 18.30 al pala Hamel di Porto Empedocle. Chiunque potrà portare un fiore e ricordare le sue gesta dentro e fuori dal campo. Inoltre, domenica prossima, 24 ottobre, alle 18, in occasione del derby di Sicilia contro la Virtus Ragusa, le porte del Palamoncada saranno aperte gratuitamente a tutti i tifosi per onorare e commemorare insieme la memoria del di Haitem Fathallah. Per una capienza massima di 1.400 posti (di cui 400 riservati ai nostri abbonati) il derby sarà dedicato alla memoria del giocatore tragicamente e prematuramente scomparso. “Sarà possibile inoltre- dicono dalla Fortitudo Agrigento- fare una donazione e l’intera somma raccolta sarà consegnata alla famiglia Fathallah, così da realizzare i sogni di Haitem.”

Il trentaduenne, in forza al Messina, pare sia stato colpito da uno choc diabetico mentre era impegnato nel match del campionato di serie C a Reggio Calabria.

Nato ad Agrigento, aveva giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata prima di arrivare a Messina nella stagione 2016/2017. Prima ha militato nella Basket School, quindi nella Fortitudo Messina, che ora si ritrova a piangere la sua morte improvvisa. Haitem è ancora a Reggio Calabria. Dopo l’autopsia, i familiari porteranno la salma in Tunisia.