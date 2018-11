Givova Scafati – Fortitudo Agrigento, è la gara “Free”: via alla visione gratuita

Scafati – Fortitudo Agrigento, è questa la gara FREE della nona giornata. La partita sarà in visione gratuita per tutti gli utenti registrati alla piattaforma. Il match è in programma domenica 25 novembre alle 18.

Secondo quanto fa sapere la Lega Nazionale Pallacanestro: “Per visionare la partita basta registrarsi(all’indirizzo https://tvpass.legapallacanestro.com/index.php/register?lang=it) inserendo nome, cognome, username, password e squadra di Serie A2 preferita. Si avrà quindi accesso alla visione della partita selezionata per la visione FREE. Se poi l’offerta ti piacerà, potrai scegliere la tua forma di abbonamento, tra annuale o mensile”.