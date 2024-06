Il procuratore aggiunto Salvatore Vella ha salutato l’Ordine degli avvocati di Agrigento. Il magistrato dal 2 luglio prenderà servizio al tribunale di Gela. Al procuratore Vella é stata consegnata dal presidente dell’Ordine Vincenza Gaziano una targa a suggello dei dodici anni di servizio svolti presso la procura di Agrigento.

L’incontro ha voluto testimoniare la grande collaborazione istituzionale nel rispetto dei ruoli, con l’intento di rafforzare la comunità della giurisdizione in seno al Tribunale di Agrigento e dare maggiore credibilità alla funzione di magistrato e avvocato.

Il magistrato da dodici anni è in servizio nella città dei templi prima come sostituto, dal maggio del 2017 come procuratore aggiunto e per due anni, fino alla scorsa estate, come procuratore capo reggente. Il presidente Vincenza Gaziano e gli altri consiglieri gli hanno riservato parole di grande apprezzamento e un augurio per prosieguo dell’attività.