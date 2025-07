Agrigento si prepara a tifare per Giusi Rizzo, parrucchiera di grande esperienza e passione. Giusy è stata selezionata per partecipare al reality televisivo “The Lookmaker”, format prodotto da Association Doo e trasmesso su Mediaset Infinity. Il programma, dedicato ai professionisti del look e della bellezza, punta i riflettori su hairstylist e make-up artist provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi a colpi di creatività e tecnica.

Un talento nato presto e cresciuto con costanza Giusi Rizzo è nata in Germania, ma da anni risiede ad Agrigento, dove è un punto di riferimento per il settore. Ha iniziato a lavorare come parrucchiera a soli 14 anni, un percorso iniziato giovanissima e portato avanti con dedizione e sacrificio. Da ben 24 anni è titolare di un salone al Villaggio Peruzzo, quartiere popoloso della città, dove ha costruito la sua clientela con competenza, ascolto e passione per il bello.

Dal 2018 è anche docente Euroform, contribuendo alla formazione di nuove leve nel settore dell’hairstyling. Non solo salone, ma anche eventi importanti nel suo curriculum: ha curato le acconciature per le selezioni regionali di Miss Italia nel 2023, ruolo che le è stato riconfermato anche per l’edizione 2024.

Formazione continua e spirito competitivo

Giusi non ha mai smesso di formarsi. Partecipa regolarmente a corsi di aggiornamento professionale con Framesi, l’azienda con cui collabora stabilmente, sempre alla ricerca di nuove tecniche, tendenze e stimoli creativi. È proprio questo spirito di evoluzione continua che l’ha portata oggi sotto i riflettori del reality The Lookmaker, dove avrà l’occasione di mostrare il suo talento ad una platea nazionale.

Un orgoglio per Agrigento

La sua partecipazione rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità agrigentina, che ora potrà seguire la sua avventura sul piccolo schermo. Con un mix di esperienza, creatività e determinazione, Giusi Rizzo promette di portare in alto il nome della sua città e dimostrare che la passione, quando è autentica, può aprire qualsiasi porta.

Appuntamento su Mediaset Infinity per scoprire il percorso di Giusi a “TheLookmaker”: la bellezza passa anche da Agrigento.

