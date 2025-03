Con una nomina che segna un’importante svolta per il partito, Giuseppe Todaro è stato scelto come nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia per Porto Empedocle. L’incarico arriva in un momento cruciale per la politica locale, con il partito che intende consolidare la propria presenza sul territorio e continuare a lavorare per il bene della comunità.

Todaro, figura conosciuta e stimata in città, ha accolto con entusiasmo la sua nuova responsabilità, sottolineando l’importanza di un impegno diretto per la crescita e il miglioramento della sua Porto Empedocle. La sua nomina testimonia la volontà di Fratelli d’Italia di radicarsi sempre più nella realtà locale e di ascoltare le esigenze dei cittadini.

“Porto Empedocle merita attenzione e un futuro migliore. La mia priorità sarà quella di essere vicino alla gente, di portare avanti i valori di Fratelli d’Italia, con il cuore e la mente rivolti al benessere della comunità”, ha dichiarato Todaro, concludendo con un messaggio di apertura alla collaborazione con tutte le forze politiche che vorranno contribuire positivamente alla crescita del territorio.

La sua elezione a coordinatore cittadino rappresenta anche una sfida ambiziosa, soprattutto considerando il contesto politico attuale e l’importanza di affrontare le problematiche sociali, economiche e infrastrutturali che coinvolgono la città.

Todaro ha già in mente diverse iniziative da intraprendere, partendo da un forte coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni politiche e nelle progettualità future. Con il suo spirito di servizio e la sua esperienza, il nuovo coordinatore si prepara ad affrontare un periodo che promette di essere ricco di impegno e di sfide, con l’obiettivo di far crescere Porto Empedocle in tutti i settori. Articolo in aggiornamento

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp