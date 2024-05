Giuseppe Galfano, è il nuovo referente per l’area del Belice della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi.

Galfano, già presidente di Federalberghi Selinunte Alberghiero ed Extralberghiero svolge da tempo funzioni di coordinamento per l’area occidentale e nel tempo si è fatto promotore di iniziative di grande prestigio come, ad esempio, lo scorso anno con il Campionato Mondiale Rally.



Selinunte, insieme a Gela è una delle porte di ingresso della Costa del Mito, centocinquanta chilometri di spiagge costellate di splendide aree archeologiche che insieme rappresentano l’area archeologica uniforme più grande del mondo.



Negli anni il progetto di promozione e valorizzazione della Costa del Mito ha avuto sostegno ed apprezzamento dalla Regione Siciliana, dal Ministero del Turismo, dall’Enit e persino l’UNWTO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per il turismo. Ad oggi la DMO conta fra i suoi membri ventisette Comuni, tre parchi archeologici, numerose pro loco ed associazioni e oltre cento soci privati fra i quali i più rappresentativi attori della filiera turistica.