MATRIMONIO GIUSEPPE E RAMONA: Una Celebrazione di Amore e Impegno

Nella solenne cornice della Chiesa di San Nicola ad Agrigento, Giuseppe Marchica e Ramona Vullo hanno unito le loro vite nel sacramento del Matrimonio il 28 settembre 2024. Con le parole affettuose del parroco don Mechiorre Vutera e gli auguri di tutta la comunità di AgrigentoOggi, questa giornata è stata un tributo all’amore autentico e alla dedizione reciproca.

Il parroco ha celebrato la cerimonia riflettendo sulle parole dell’apostolo Paolo, che descrive l’amore come una collana di quindici perle, ognuna rappresentante una virtù dell’amore duraturo. L’amore, ha sottolineato, è paziente e benevolo, capace di crescere e adattarsi nel corso del tempo, una lezione preziosa per ogni coppia che si impegna nel cammino matrimoniale.

Con profonda spiritualità, don Mechiorre ha esortato Giuseppe e Ramona a mantenere viva la fiamma dell’amore attraverso la pazienza, la gentilezza e la fiducia reciproca. Ha ricordato loro che l’amore autentico non conosce gelosie né vanità, ma si nutre di rispetto e comprensione reciproca.

Infine, la cerimonia si è conclusa con l’invito a rimanere nell’amore di Gesù, un amore totale e fedele che si dona completamente, come simboleggiato dagli anelli scambiati tra i neo-sposi. Giuseppe e Ramona hanno pronunciato il loro impegno di fedeltà eterna, consapevoli che il loro cammino insieme sarà una continua crescita nella comprensione e nell’amore reciproco.

In questo giorno speciale, l’amore di Giuseppe e Ramona è stato celebrato non solo come unione di due persone, ma come un riflesso dell’amore divino che li guiderà per tutta la vita. Con gli auguri di prosperità e felicità da parte di tutti i presenti, il loro matrimonio è destinato a essere un esempio luminoso di amore duraturo nella comunità di Agrigento e oltre.