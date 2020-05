Giuseppe Di Rosa a difesa dei disabili: Villa del Sole non è fruibile, vergognoso

La pandemia ci ha insegnato alcune cose. Per lungo tempo, siamo stati rinchiusi in casa come avviene a molte persone con disabilità. Ora si può uscire e si può tornare a beneficiare di spazi verdi all’area aperta. Ed è adesso che dobbiamo sentirci tutti uniti e solidali. Per questo occorre rispettare i diritti di tutti.

Giuseppe Di Rosa a difesa dei disabili. Il rappresentante di ManiLibere questa volta pone l’attenzione su Villa Del Sole. Il parco verde nel cuore della città di Agrigento a suo dire non è idoneo per ospitare i cittadini.

“Il sindaco ha messo a disposizione dei bambini con disabilità varie – spiega l’ex consigliere – la villa che versa in uno stato a dir poco di abbandono igienico-sanitario“.

Secondo Di Rosa, il sindaco di Agrigento, con propria ordinanza n.34 del 2 maggio scorso e in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente della Regione Musumeci (n. 18 del 30.4.2020), avrebbe individuato il parco verde come spazio disponibile per i bambini “diversamente abili”.

Di Rosa ha realizzato anche un video dove mostra, sia pure dell’esterno, lo stato dei luoghi.

“Mancano acqua e servizi igienici e per i quali abbiamo interessato il Presidente Musumeci, il Prefetto di Agrigento, l’ASP dipartimento prevenzione e salute pubblica e l’ARPA agenzia regionale protezione ambiente di Agrigento. L’area – dice ancora – non è nemmeno completamente agibile e viene concessa ai bambini disabili. Ma faccia almeno un sopralluogo prima di fare le ordinanze”.

Intanto il Municipio tra i lavori programmati sta provvedendo alla pulizia ed alla cura del verde della Villa del Sole. Troppo poco secondo Di Rosa, perchè per rendere fruibile la villa occorrerebbero una serie di servizi, tra cui i bagni ed altri accorgimenti di cui i diversamente abili non possono fare a meno.

Usciti dalla fase critica della pandemia, dotare la città di spazi idonei per i disabili è una priorità.