Giuseppe Conte chiude accordo su #NextGenerationEU

In questi giorni gli irresponsabili della politica Italiana hanno gridato all’Italia intera che il Movimento 5 Stelle avesse svenduto i propri valori e attivato il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità. Niente di più falso, non c’è stata alcuna votazione sulla ratifica del MES. Lo dice Michele Sodano, deputato nazionale del Movimento cinque stelle. “Al contrario sono felice di poter rassicurare i nostri cittadini che l’altro ieri, con il nostro voto in Parlamento sulla risoluzione sul Consiglio Europeo, abbiamo dato pieno mandato a Giuseppe Conte per andare in Europa e ritornare oggi da vincitore, portando a casa i migliori risultati possibili e ricevere la forza necessaria per superare la crisi Covid-19. E così ha fatto, Giuseppe Conte ha chiuso l’accordo sul #NextGenerationEU, ma per chi si augura il totale sfascio totale dell’Italia, in primis i finti sovranisti di Lega e Fratelli d’Italia, era giusto indebolire Conte, la nazione e mandare in fumo i 209 miliardi del Recovery Fund, necessari per la ricostruzione del Paese.