Il radiologo Giuseppe Capodieci è il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Agrigento. Succede a Mario Zappia che dovrebbe andare a guidare l’Asp di Enna in quota Democrazia Cristiana. Capodieci è da un decennio a capo del Dipartimento di Scienze radiologiche di Siracusa. Nulla da fare per Alessandro Mazzara, oggi direttore amministrativo e a lungo indicato come successore di Zappia. Alla fine, nel lungo braccio di ferro nel centrodestra che governa la Regione, potrebbe averla spuntata Forza Italia.

Il commissario uscente, Mario Zappia, con una lettera ha voluto salutare, ringraziare ma anche fare un bilancio di questi tre anni e mezzo vissuti nel territorio agrigentino: “Ho avuto la possibilità- scrive- di conoscere, collaborare e apprezzare tantissime persone. Ho vissuto, in questa e per questa provincia, non solo come Commissario Straordinario dell’ASP di Agrigento, ma sentendomi io stesso cittadino di questa realtà, parte di un territorio, condividendone aspirazioni, opportunità, problemi, e cercando, sempre, di lavorare con il massimo delle mie forze e dell’impegno. Sono stati anni di grande lavoro, di entusiasmo, di operosità, connotati da molteplici situazioni. Conservo nella mia memoria ricordi belli e meno belli, consapevole che ci sono giorni di pioggia e di sole, e che tutte le giornate concorrono a tessere la nostra esistenza, lasciandoci esperienze ed insegnamenti. Prima fra tutte quelle dell’emergenza pandemica, che ci ha visti in prima linea per contrastare la propagazione del Covid e garantire, alla popolazione di tutta la provincia agrigentina, la tutela della salute pubblica e l’accesso immediato alle cure e ai servizi sanitari. Anche per questo, voglio ringraziare ciascuno di voi per la sinergia costruita ed i rapporti umani instaurati che serberò, per sempre, nel cuore”.