Giuseppe Anastasi non è più l’allenatore dell’Akragas

“Giuseppe Anastasi ha rinunciato, per motivi strettamente familiari, alla guida della prima squadra dell’Akragas”. Lo comunica la società. Il tecnico catanese ha informato la società che è impossibilitato a rimanere tutta la settimana ad Agrigento. La dirigenza biancoazzurra ha proposto a Giuseppe Anastasi di rimanere in Società con un altro incarico. Giuseppe Anastasi ha accettato e farà parte del progetto tecnico della nuova Società, e saltuariamente sarà presente ad Agrigento per svolgere con dedizione e professionalità il nuovo ruolo. La Società è adesso alla ricerca di un nuovo allenatore, che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.