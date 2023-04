Giurano i neo assessori, ecco le deleghe

Hanno giurato questa mattina i neo assessori. A Carmelo Cantone, che entra in quota Forza Italia affidate le deleghe alla polizia municipale, attività produttive (Suap) e rapporti con le imprese turistiche. Gerlando Piparo, Fratelli d’Italia, si occuperà, invece, di urbanistica e sport. Cantone si dimette da consigliere comunale. Al suo posto entra in aula sollano il primo dei non eletti l’ex assessore Nino Costanza Scinta. “ Volevo gente compente accanto a me, le forze politiche si sono unite tra di loro e finalmente Agrigento può avere una giunta qualificata”, ha detto il sindaco Francesco Micciché.

“Desidero ringraziare innanzitutto il Sindaco Franco Miccichè per avermi conferito il prestigioso incarico di Assessore della sua Giunta della quale da oggi mi onoro di farne parte- dice Cantone-. Mi sia consentito anche di esprimere sentimenti di gratitudine al mio partito Forza Italia nelle persone di Riccardo Gallo e del presidente provinciale, Margherita La Rocca Ruvolo, per la fiducia che hanno espresso nei miei confronti. Un ultimo e sentito grazie agli amici che da sempre mi sono vicini ed alla mia famiglia. Mi metterò subito al lavoro con spirito di servizio in favore della città, soprattutto alla luce dei prossimi importanti accadimenti che ci vedranno protagonisti a livello nazionale ed internazionale”. Gerlando Piparo afferma: “È una nomina che ha un valore e spero di esserne all’altezza e dare risposte concrete, metterò il massimo impegno anche per lo stadio Esseneto, senza più rinvii. Leggerò le carte per cercare di trovare una soluzione immediata”. ECCO IL VIDEO DEL GIURAMENTO