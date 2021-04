Giudice Livatino; verso la beatificazione. Ecco il primo DOCU-VIDEO

In preparazione alla beatificazione del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, che si terra’, domenica 9 maggio 2021, nella Cattedrale San Gerlando di Agrigento, l’Arcidiocesi di Agrigento propone, tra le iniziative, tre docu-video – sulla figura del Magistrato Martire, realizzati e prodotti da Tv2000 in collaborazione con il Centro per la Cultura e la Comunicazione dell’Arcidiocesi di Agrigento. I tre docu-video, con l’apporto di testimonianze delle persone che hanno conosciuto il Giudice Livatino, ricostruiscono progressivamente, il profilo del prossimo Beato. Ciascun video fara’ riferimento a una delle dimensioni peculiari della personalita’ di Rosario Livatino: Rosario Livatino… l’Uomo (Domenica 18 aprile); Rosario Livatino… il Credente (domenica 25 aprile); Rosario Livatino… il Magistrato (domenica 2 maggio). Il Primo docu-video, “Rosario Livatino, l’Uomo”, sara’ pubblicato sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Agrigento nella persona del direttore Vincenzo Morgante, va il ringraziamento dell’Arcidiocesi di Agrigento per avere sposato l’iniziativa investendo le migliori risorse per la realizzazione dei tre documentari.