Giro d’Italia, Ulissi vince la tappa di Agrigento, in città festa in rosa

Il Giro d’Italia tocca per la seconda volta negli ultimi 5 anni Agrigento e il risultato è ancora una volta straordinario. Organizzazione impeccabile, festa di tifosi e scenario magnifico. Per la cronaca, vince Diego Ulissi la seconda tappa del 103° Giro d’Italia, la Alcamo – Agrigento di 149 km. Il corridore della UAE Emirates ha battuto Sagan e Honoré in uno sprint a ranghi ridotti. Settima vittoria nella corsa rosa per il 31enne Ulissi, prima delusione in questo Giro per il fuoriclasse slovacco della Bora-Hansgrohe.

GIRO D’ITALIA – COMUNICATO STAMPA 4 OTTOBRE 2020 ULISSI VINCE LA TAPPA 2 DEL GIRO D’ITALIA

GANNA CONSERVA LA MAGLIA ROSA

Agrigento, 4 ottobre 2020 – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha vinto la seconda tappa del 103^ Giro d’Italia, la Alcamo – Agrigento di 149 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick – Step). Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale. RISULTATO DI TAPPA

1 – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) – 149 km in 3h24’58”, media 43.617 km/h

2 – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) s.t

3 – Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick – Step) s.t CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

2 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) +22”

3 – Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +23” MAGLIE Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) Il vincitore di tappa Diego Ulissi, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Prima dell’inizio dell’ultimo strappo ho detto a Valerio Conti di accelerare per staccare i velocisti. Siamo stati perfetti, sono veramente contento per questo successo, il mio settimo al Giro d’Italia”. La Maglia Rosa Filippo Ganna, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Lo strappo finale è stato veramente duro, l’abbiamo affrontato a tutta. Sono felice di aver mantenuto la testa della classifica, è una sensazione molto bella correre con questa Maglia. Domani lavorerò per aiutare Geraint Thomas.”