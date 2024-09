Giro di vite contro l’abbandono rifiuti: 50 denunce e 145 multe grazie alla stretta dell’amministrazione e Polizia Municipale



L’amministrazione comunale di Agrigento ha intensificato la sua lotta contro l’abbandono dei rifiuti, con un’azione decisa che ha portato a 50 denunce in Procura e all’emissione di oltre 145 verbali per violazioni legate allo smaltimento illecito. Questa operazione, che mira a tutelare l’ambiente e la qualità della vita urbana, è frutto di un monitoraggio costante realizzato grazie all’impiego di fototrappole, strumenti tecnologici avanzati capaci di rilevare infrazioni in tempo reale.

Un grande merito per il successo dell’iniziativa va riconosciuto al lavoro instancabile svolto dagli agenti della Polizia Municipale di Agrigento, coordinati dal Funzionario Maurizio Rabita, titolare di elevata qualifica. La loro dedizione ha reso possibile individuare e sanzionare numerosi trasgressori. Fondamentale, inoltre, è stato l’indirizzo politico dato dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore alla Polizia Locale, Carmelo Cantone, che hanno fortemente sostenuto l’implementazione di misure innovative e rigorose per contrastare il fenomeno.

“Stiamo compiendo passi decisivi per garantire una città più pulita e vivibile”, hanno dichiarato Miccichèe Cantone. L’amministrazione continuerà a potenziare le misure preventive e repressive, con l’obiettivo di rendere Agrigento un luogo dove il rispetto delle regole ambientali diventi la norma.

Le fototrappole, installate in punti strategici della città, hanno dimostrato di essere uno strumento cruciale nella sorveglianza h24. Oltre a rilevare le infrazioni, le immagini catturate forniscono prove incontrovertibili, utili in sede di giudizio. Le sanzioni per chi abbandona i rifiuti sono severe, e in alcuni casi si è arrivati persino al sequestro del veicolo utilizzato per commettere l’illecito.

“Il nostro obiettivo è contrastare questo fenomeno che arreca gravi danni all’ambiente e peggiora la qualità della vita”, ha sottolineato il sindaco. “Ringrazio il Prefetto, la Polizia Locale e tutti i cittadini che stanno collaborando nel segnalare irregolarità e rispettare le norme sullo smaltimento dei rifiuti”.

La campagna di controllo e contrasto all’abbandono dei rifiuti proseguirà senza sosta, con l’ausilio di ulteriori fototrappole criptate per garantire la massima sicurezza dei dati raccolti. “È importante che ogni cittadino faccia la sua parte per preservare la bellezza di Agrigento”, ha concluso Miccichè, ribadendo che la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente.