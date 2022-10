Giro di spaccio di droga in comunità: due indagati tornano liberi

Il Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha sostituito il divieto di dimora in provincia di Agrigento, con l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte alla settimana per la firma, nei confronti di Paolo Graccione, 45 anni, e Fiorella Bennardo, 43 anni, entrambi di Favara, coinvolti nell’inchiesta “Dark community”, su un vasto giro di spaccio di cocaina, hashish, marijuana e metadone, all’interno di una comunità per disabili psichici, e tossicodipendenti di Favara, smantellato dai carabinieri. La decisione è scaturita perché le esigenze cautelari si sono affievolite, in seguito alle dimissioni dal lavoro dei due indagati, operatori della struttura.