Giro di Sicilia, completati i lavori a Canicattì

Con la realizzazione della segnaletica orizzontale, il Genio Civile, nella serata di ieri, 8 aprile, ha completato anche i lavori di pavimentazione stradale delle vie urbane di Canicattì, che saranno attraversate dal giro di Sicilia giovedì prossimo 14 aprile. I lavori di restyling della pavimentazione stradale hanno riguardato, a Canicattì, buona parte delle strade principali del centro urbano ed in particolare le vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa, mentre ad Agrigento, è stata ripavimentato il viale Leonardo Sciascia, importante arteria di Villaggio Mosè.

“Anche questa volta, afferma il Capo del Genio Civile di Agrigento Rino La Mendola, siamo riusciti ad eseguire, in tempi brevissimi, l’incarico conferitoci dalla Giunta Regionale, grazie alla professionalità ed all’impegno dei Funzionari incaricati ed alla disponibilità delle maestranze impiegate”. I lavori, progettati, appaltati ed eseguiti in meno di un mese, hanno impegnato risorse, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, stanziate dal Governo Musumeci e dall’Assessore al ramo Marco Falcone. Nella giornata di oggi saranno completati anche alcuni lavori di rifinitura della segnaletica orizzontale.