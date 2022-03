Giro di prostituzione, assolta una donna

Con la formula “perchè il fatto non sussiste” i giudici del Tribunale di Agrigento hanno assolto Elena Corina Raileanu, 34 anni, nata in Romania ma da tempo residente a Cammarata, accusata, insieme ad altri imputati giudicati a parte, di un giro di prostituzione di sudamericane in un’abitazione di contrada “Durrueli”, a Porto Empedocle. I fatti risalgono al 2014. La donna – secondo la Procura – aveva messo a disposizione due utenze telefoniche, come contatti indicati negli annunci per consentire ai clienti di chiamare le giovani ragazze.