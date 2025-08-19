Quarto appuntamento con il “Circolo della Stampa” della sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, in collaborazione con il Museo Diocesano di Agrigento e con il settimanale diocesano L’Amico del Popolo. Giovedì 21 agosto, alle 19, nel Giardino del Museo diocesano in Via Duomo 96, ad Agrigento, sarà presentato il libro “Girgenti in dieci effigi” di Adalgisa Biondi. Il libro, come spiega la stessa autrice, non è una guida della città, né un viaggio dell’anima. Si tratta di un “cammino” per conoscere meglio ciò che “si maneggia” talvolta con superficialità, tra ricordi e nuove scoperte, tra bellezza e bruttura, tra serio e facto.

Un viaggio nella propria città, Agrigento, in cui Biondi si è spogliata della propria cittadinanza, cercando di vederla con gli occhi vergini dei turisti che visitano un luogo per la prima volta, perché la conoscenza crea in noi delle preclusioni, toglie il sapore della scoperta, e il pregiudizio che si crea diventa un substrato pesante da portare con sè con il convincimento che il meglio sia sempre da un’altra parte. Il “Circolo della Stampa” è il progetto culturale voluto dall’Associazione siciliana della stampa per creare dibattito e confronto tra giornalisti e società nell’ottica di un reciproco arricchimento.

Ogni appuntamento vede i componenti della Sezione agrigentina del sindacato unitario dei giornalisti dialogare con scrittori, poeti, attori, in un confronto costruttivo per approfondire tematiche sociali e del territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp