Il boss latitante di Cosa nostra Giovanni Motisi, sarebbe morto in una clinica di Cali, in Colombia, dove era ricoverato perché malato di cancro. Sul presunto decesso del mafioso l’Ambasciata d’Italia a Bogotà sta effettuando l’attendibilità della notizia.

Probabile, comunque, che l’uomo di 66 anni, detto U Pacchiuni, e sicario di Totò Riina, nel caso di un ricovero, fosse entrato in ospedale con un falso nome. Secondo le dichiarazioni di Calogero Ganci, collaboratore di giustizia, Motisi era presente in Cosa nostra nel momento in cui si era discusso di assassinare il generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Ricercato dal 10 dicembre del 1999 e inserito, ai primi posti, nella lista dei “most wanted” del Viminale, nel 2004 si sarebbe nascosto dalle parti di Agrigento, trascorrendo un periodo della sua latitanza.

