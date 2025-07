Giovanni Cacioppo riempie il Teatro Costabianca: risate e applausi a scena aperta

REALMONTE – Un teatro gremito, una platea pronta a lasciarsi travolgere dal buonumore e un protagonista che non ha deluso le aspettative. Giovanni Cacioppo ha fatto centro. Lo ha fatto con la sua comicità surreale, fatta di pause calibrate, sguardi complici e quella capacità unica di raccontare il quotidiano trasformandolo in esilarante paradosso.

Sul palco del Teatro Costabianca di Realmonte, Cacioppo ha portato il suo stile inconfondibile, tra monologhi pungenti e battute che fotografano con intelligenza e ironia la società di oggi. L’artista, noto volto televisivo ma profondamente legato al teatro, ha costruito uno spettacolo capace di coinvolgere e divertire, spaziando tra aneddoti, ricordi e osservazioni taglienti sulla vita di tutti i giorni.

Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, dimostrando ancora una volta quanto la comicità d’autore sappia richiamare e aggregare. Applausi a scena aperta hanno scandito la serata, con momenti di vera e propria ovazione.

Soddisfatto anche il direttore artistico Marco Gallo, che ha commentato: «Cacioppo ha confermato il valore della sua arte. Portare qui artisti di questo calibro ci permette di far crescere il Teatro Costabianca e offrirlo come luogo di cultura e intrattenimento per tutti, tutto l’anno».

Anche il sindaco Alessandro Mallia ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento: «Non è solo una serata di spettacolo, è un investimento sulla socialità e sull’identità culturale di Realmonte. Questo teatro deve tornare a essere un punto di riferimento e i numeri di questa sera lo dimostrano».

Lo spettacolo di Giovanni Cacioppo si inserisce nel cartellone estivo del Teatro Costabianca, che sta registrando un crescente interesse di pubblico e critica, confermando la bontà del progetto avviato dall’Amministrazione comunale e dalla direzione artistica.

Una serata di risate autentiche, che ha lasciato negli spettatori la voglia di tornare ancora.

