Il concorso “Agrigento 2025-2045 – Visioni Letterarie e Infrastrutturali” ha acceso l’immaginazione di studenti provenienti da tutta Italia, portando idee fresche e soluzioni innovative per il futuro della città di Agrigento. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, il concorso ha visto centinaia di giovani impegnati a progettare le infrastrutture del domani, mescolando narrazione letteraria, tecnologia e una buona dose di creatività.

“Il concorso ha riscosso un successo incredibile”, commenta Achille Furioso, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento. “Abbiamo visto una partecipazione eccezionale, con studenti delle scuole superiori e universitari pronti a mettere in campo idee visionarie che possono davvero fare la differenza per Agrigento e la sua provincia. Il nostro obiettivo era stimolare una riflessione sullo sviluppo urbanistico e culturale della zona, usando l’Intelligenza Artificiale per pensare in grande”.

Ogni progetto presentato dai concorrenti era un viaggio nella Agrigento del futuro, con un’ambientazione che ci porta al 2045, quando la città dovrebbe essere una fucina di innovazione, sostenibilità e connessione globale. Ma non solo: i giovani creativi hanno dato nuova vita a figure storiche come Luigi Pirandello, Andrea Camilleri e Leonardo Sciascia, creando dialoghi immaginari tra questi giganti della cultura e le infrastrutture moderne che potrebbero plasmare il nostro futuro.

La giuria, composta da esperti di vari settori, ha il compito arduo di selezionare i migliori progetti. Tra i membri della commissione, l’Ing. Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha lodato l’originalità dei lavori: “I giovani sono stati straordinari, portando soluzioni che guardano al futuro con un approccio tecnologico e sostenibile. Non vediamo l’ora di vedere come queste idee possano essere realizzate.”

Un altro aspetto interessante è l’uso dell’Intelligenza Artificiale, che ha permesso agli studenti di dare vita a progetti innovativi e altamente tecnologici, in linea con le sfide globali della mobilità sostenibile, delle smart cities e dei collegamenti internazionali. Che si tratti di nuovi trasporti, aeroporti futuristici o piattaforme digitali per il turismo, i partecipanti hanno dimostrato di avere una visione chiara del futuro di Agrigento.

I progetti verranno valutati in base a criteri che spaziano dall’originalità alla qualità tecnica, dall’impatto sul territorio alla creatività nell’uso delle nuove tecnologie. Il migliore di tutti riceverà un premio di 4.000 euro e avrà l’opportunità di essere presentato durante il convegno “La Sicilia porta d’Europa nel Mediterraneo”, in programma il 21 marzo 2025 al Teatro Pirandello di Agrigento.

“È fondamentale che i giovani possano essere protagonisti del futuro della nostra città”, conclude Furioso. “Agrigento deve essere pronta a sfruttare queste idee per diventare un modello di sostenibilità, innovazione e cultura per tutto il Mediterraneo.”

