“Giovani artisti”, al via il concorso

Al concorso GIOVANI ARTISTI 2021, promosso e organizzato dall’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, hanno aderito ben 300 giovani artistici, provenienti da tutta Italia, e ne sono stati selezionati 80, le cui opere verranno esposte nella còrte dell’Accademia dal 30 luglio al 5 agosto 2021. L’inaugurazione della mostra avverrà venerdì 30 luglio prossimo , alle 18.30. Agli artisti selezionati sarà rilasciato un Attestato e saranno inseriti in un catalogo del concorso. Dopo Agrigento la mostra delle opere sarà organizzata in altre città della Sicilia. La manifestazione è stata organizzata senza spese per i partecipanti. Direttore artistico dell’evento è il critico e storico dell’arte Prof. Paolo Giansiracusa.