Giovane sorpreso a spacciare droga, arrestato studente

Sorpreso a spacciare nel centro di Porto Empedocle. Uno studente di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri, per detenzione di sostanze stupefacenti di fini di spaccio. Il ragazzo è stato notato da una pattuglia dell’Arma della Stazione di Porto Empedocle, in atteggiamento sospetto. Da lì a poco è scaturita la decisione degli investigatori di fermarlo per un controllo. A seguito di perquisizione personale, nelle sue tasche rinvenuti 3 grammi di marijuana, e 200 euro, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

I militari hanno esteso l’ispezione nell’abitazione del ragazzo, nel corso della quale, sono stati trovati 22 grammi di hashish. E’ stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, che ha aperto un fascicolo, l’empedoclino è stato accompagnato nella propria abitazione di residenza, in regime di arresti domiciliari.