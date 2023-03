Giovane sanitaria muore in seguito ad una malattia: sarà lutto cittadino

Lutto cittadino a Santa Elisabetta. A volerlo, con una propria ordinanza, è stato il sindaco Mimmo Gueli dopo la morte di una giovane mamma di 37 anni, Venere Sicorello, deceduta in seguito ad una terribile malattia. La donna, madre di due figlie piccole, operatore socio sanitario presso l’Asp di Caltanissetta, era molto conosciuta ed apprezzata in paese. “A seguito della prematura scomparsa della giovane concittadina Venere Sicorello che ha colpito la comunità – scrive il primo cittadino -, interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell’intera cittadinanza il Sindaco, con l’ordinanza del 6 marzo del 2023 ha proclamato il lutto cittadino per oggi martedì 7 marzo, invitando tutti ad esprimere la loro partecipazione in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali”.