Bloccato mentre era in sella alla sua bicicletta, stordito con spray al peperoncino, picchiato e infine rapinato. È successo nella serata di ieri nei pressi della rotonda del centro commerciale a Villaseta. La vittima è un trentaquattrenne di nazionalità tunisina. L’uomo ha raccontato ai poliziotti delle Volanti di essere stato bloccato da quattro ragazzi che viaggiavano a bordo di due scooter. Sarebbe stato preso a calci, pugni e stordito con uno spray al peperoncino per sottrargli un borsello all’interno del quale vi erano 300 euro. Al via le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto e cercare di identificare i responsabili.

