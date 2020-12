Giovane pestato e rapinato all’interno della propria abitazione

Malmenato e rapinato all’interno della propria abitazione. Vittima della violenta aggressione un giovane extracomunitario, domiciliato nel centro storico di Agrigento. Trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, i medici in servizio gli hanno diagnosticato la frattura del braccio, e altri traumi sparsi su varie parti del corpo.

L’aggressore sarebbe un altro immigrato. Si è intrufolato in casa del giovane, forse perché convinto che non vi fosse nessuno. Appena dentro si è scagliato contro il malcapitato, colpendolo a calci e pugni. Sulla vicenda accaduta a Natale sono in corso indagini dei poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.

Il malvivente avrebbe cercato, scovato e portato via qualche decina di euro, e forse anche dell’altro. Per poi fuggire a gambe levate, allontanandosi velocemente dalla zona.